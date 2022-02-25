3.66 BYN
3.13 BYN
3.40 BYN
Подходы по единой долгосрочной стратегии ЕАЭС в сфере микроэлектроники обсудили в Минске
25.02.2022
Выпуски
21 видео
Подходы по единой долгосрочной стратегии ЕАЭС в сфере микроэлектроники обсудили в Минске25.02.2022
Сфера интересов | В Беларуси наблюдается высокая инвестактивность24.03.2025
Сфера интересов | В Минфине подвели итоги прошлого года и обозначили главное на 25-й20.03.2025
Сфера интересов | Турчин: об опорах в развитии экономики19.03.2025
Сфера интересов | БелАЭС работает на экономику страны18.03.2025
Сфера интересов | Беларусь и Россия подписали Соглашение о защите прав потребителей17.03.2025
Сфера интересов | Сколько стоит деревянный дом построить? О развитии фирменной торговли Минлесхоза13.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси истекают сроки замены кассового оборудования12.03.2025
Сфера интересов | Новый механизм жилищного строительства - белорусам предложат уже готовое жилье11.03.2025
Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров10.03.2025
Сфера интересов | Работа над формулой справедливой цены продолжается06.03.2025
Сфера интересов | Экспортная стратегия белорусской промышленности05.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров04.03.2025
Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам03.03.2025
Сфера интересов | Беларусь и Свердловская область обсуждают создание новых промышленных проектов27.02.2025
Сфера интересов | Беларусь ставит рекорды в производстве молока26.02.2025
Сфера интересов | Беларусь наращивает присутствие в Африке25.02.2025
Сфера интересов | С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь24.02.2025
Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро20.02.2025
Сфера интересов | Онлайн разрешено продавать ювелирные изделия белорусского производства19.02.2025
Сфера интересов | ВВП Беларуси в январе вырос на 3,7%18.02.2025
Подходы по единой долгосрочной стратегии ЕАЭС в сфере микроэлектроники обсудили в Минске
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/ae86e617-6f97-41a5-a19d-8f5b7d563e90/conversions/adfa503c-3ee6-47fa-a511-fa6ab3ee784c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/ae86e617-6f97-41a5-a19d-8f5b7d563e90/conversions/adfa503c-3ee6-47fa-a511-fa6ab3ee784c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/ae86e617-6f97-41a5-a19d-8f5b7d563e90/conversions/adfa503c-3ee6-47fa-a511-fa6ab3ee784c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/ae86e617-6f97-41a5-a19d-8f5b7d563e90/conversions/adfa503c-3ee6-47fa-a511-fa6ab3ee784c-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by
- Своя микросхема. Страны ЕАЭС обсуждают новые цепочки для кооперации. Появятся ли свои бренды и как занять место на мировом рынке
- Четырехмиллионный BELARUS сошёл с конвейера нашего тракторного завода. Расскажем про сегодняшний день гиганта
- И чем богаты. Промышленный туризм и тест-драйв на самосвале в 450 т.