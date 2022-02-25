Подходы по единой долгосрочной стратегии ЕАЭС в сфере микроэлектроники обсудили в Минске 25.02.2022

Сфера интересов | В Беларуси наблюдается высокая инвестактивность 24.03.2025

Сфера интересов | В Минфине подвели итоги прошлого года и обозначили главное на 25-й 20.03.2025

Сфера интересов | Турчин: об опорах в развитии экономики 19.03.2025

Сфера интересов | БелАЭС работает на экономику страны 18.03.2025

Сфера интересов | Беларусь и Россия подписали Соглашение о защите прав потребителей 17.03.2025

Сфера интересов | Сколько стоит деревянный дом построить? О развитии фирменной торговли Минлесхоза 13.03.2025

Сфера интересов | В Беларуси истекают сроки замены кассового оборудования 12.03.2025

Сфера интересов | Новый механизм жилищного строительства - белорусам предложат уже готовое жилье 11.03.2025

Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров 10.03.2025

Сфера интересов | Работа над формулой справедливой цены продолжается 06.03.2025

Сфера интересов | Экспортная стратегия белорусской промышленности 05.03.2025

Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров 04.03.2025

Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам 03.03.2025

Сфера интересов | Беларусь и Свердловская область обсуждают создание новых промышленных проектов 27.02.2025

Сфера интересов | Беларусь ставит рекорды в производстве молока 26.02.2025

Сфера интересов | Беларусь наращивает присутствие в Африке 25.02.2025

Сфера интересов | С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь 24.02.2025

Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро 20.02.2025

Сфера интересов | Онлайн разрешено продавать ювелирные изделия белорусского производства 19.02.2025