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Подходы по единой долгосрочной стратегии ЕАЭС в сфере микроэлектроники обсудили в Минске

25.02.2022

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Подходы по единой долгосрочной стратегии ЕАЭС в сфере микроэлектроники обсудили в Минске

  • Своя микросхема. Страны ЕАЭС обсуждают новые цепочки для кооперации. Появятся ли свои бренды и как занять место на мировом рынке
  • Четырехмиллионный BELARUS сошёл с конвейера нашего тракторного завода. Расскажем про сегодняшний день гиганта
  • И чем богаты. Промышленный туризм и тест-драйв на самосвале в 450 т.

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