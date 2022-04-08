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Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

  • Кооперация в ЕАЭС и в чём будет платить друг другу, а также новая логистика. Маршруты от Евразийской экономической комиссии

  • Импортозамещение. Сможем ли прибавить на 20 процентов и какие детали уже белорусские. О сегодня и завтра промышленности на примере одного из холдинга МТЗ

  • Новые технологии в АПК. И как быстро сможем заменить старые фермы на новые комплексы. Заглянем в столичный регион

  • Наши здравницы. Готовность к сезону номер один. Всем ли хватит мест и что в пакете оздоровления? Обсудим все детали.


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