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Сфера интересов | В Беларуси полностью обновят кассовое оборудование
12.12.2024
- Экспорт со знаком плюс. За счет чего внешняя торговля Беларуси набирает обороты? Как эффективно продавать зарубеж? - Обновление кассового оборудования: к чему готовиться? И что по дедлайнам? Спойлер: части бизнесу пора бы поторопиться скоро расскажем подробнее - Заплатить налоги - и спокойно заниматься криптовалютами. Что меняется в операциях с цифровыми активами - уже с нового года. Разберемся в нюансах с гостем студии
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