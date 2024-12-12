Сфера интересов | В Беларуси полностью обновят кассовое оборудование 12.12.2024

- Экспорт со знаком плюс. За счет чего внешняя торговля Беларуси набирает обороты? Как эффективно продавать зарубеж? - Обновление кассового оборудования: к чему готовиться? И что по дедлайнам? Спойлер: части бизнесу пора бы поторопиться скоро расскажем подробнее - Заплатить налоги - и спокойно заниматься криптовалютами. Что меняется в операциях с цифровыми активами - уже с нового года. Разберемся в нюансах с гостем студии