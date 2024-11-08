Стратегия научно-технологического развития союзного государства до 2035 года 08.11.2024

- Ставка на высокие технологии. Сколько зарабатываем на инновациях и чего ждем от проектов будущего - Союзная политика тоже по науке. Когда санкции помогают - узнаем у экспертов - Налоговые новации следующего года. Всё разложит по полочкам профильный министр