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В Беларуси начата рассылка извещений на уплату имущественных налогов

07.08.2024

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В Беларуси начата рассылка извещений на уплату имущественных налогов

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