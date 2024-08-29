В Беларуси растёт потребление электроэнергии. Хватит ли стране своего электричества? 29.08.2024

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Сфера интересов | Глава правительства о точках роста белорусской экономики 05.12.2024

Сфера интересов | В ноябре доллар укрепился к большинству валют мира на фоне выборов в США 04.12.2024

Сфера интересов | Один район - один проект 03.12.2024

Сфера интересов | В ЕАЭС работают над гармонизацией финансового рынка 02.12.2024

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Сфера интересов | На обновление трасс выделено 2 млрд 200 млн рублей 27.11.2024

Сфера интересов | Зеленое финансирование предоставляется на более выгодных условиях 26.11.2024

Беларусь активно наращивает свое присутствие на азиатском рынке 25.11.2024

Бизнес-по белорусски 21.11.2024

Белорусское льняное волокно впервые продано на экспорт через БУТБ 20.11.2024

В следующую пятилетку 90 старых котельных в Беларуси переведут на пеллеты 19.11.2024

Возможность легализовать самовольное строение продлили на 3 года 18.11.2024

Разработана концепция госпрограммы "Энергосбережение" на 2026-2030 годы 15.11.2024

Минфин проводит процедуру замены евробондов на внутренние гособлигации 13.11.2024

Белорусская торфопродукция в этом году отгружалась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья 12.11.2024

Союзный роуминг. Интернет по домашним тарифам для белорусов в России уже со следующего года 11.11.2024

Стратегия научно-технологического развития союзного государства до 2035 года 08.11.2024