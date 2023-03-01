Ключевой фигурой фильмов является режиссер, украинец Игорь Лопатенок, который испытывает невероятную боль, глядя на то, что происходит сейчас на его бывшей Родине. В своем обращении к зрителям Беларуси в преддверии показа фильмов он сказал "верьте тем, кто ведет страну и защищает ее, и не верьте тем, кто обещает золотые горы, что оборачивается потом реками крови". Также он просит вспомнить недавние события 2020 года в Беларуси и посмотреть вокруг себя и уяснить одну простую истину - "никто не заинтересован в том, чтобы вы жили лучше, кроме вас самих и ваших лидеров".