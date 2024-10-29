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Армия принимает пополнение. Завершается осенняя призывная кампания
29.10.2024
Белорусскую армию в эти дни покидают военнослужащие срочной службы, но на смену им приходит новое пополнение. Будущее, своё и страны, все видят с оптимизмом, несмотря на то, что обстановка вокруг наших границ остаётся напряженной. Так же нынешним призывникам нужно будет следить за безопасностью и в ходе избирательной кампании. Подробности смотрите в проекте "Диспозиция".
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