Армия принимает пополнение. Завершается осенняя призывная кампания 29.10.2024

Белорусскую армию в эти дни покидают военнослужащие срочной службы, но на смену им приходит новое пополнение. Будущее, своё и страны, все видят с оптимизмом, несмотря на то, что обстановка вокруг наших границ остаётся напряженной. Так же нынешним призывникам нужно будет следить за безопасностью и в ходе избирательной кампании. Подробности смотрите в проекте "Диспозиция".