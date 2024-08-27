Лебедева LIVEКатюшин расчетПо формеВокруг планетыНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойТрендыПлощадкаПлан БПонятная политикаЭто другоеГлавный эфирСкриншотДиспозицияСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПА

Беларусь изучают как будущий театр военных действий. Что предпринимает Минск, чтобы этого избежать?

27.08.2024

Выпуски

20 видео

Беларусь изучают как будущий театр военных действий. Что предпринимает Минск, чтобы этого избежать?

Военные активности соседей из НАТО и Украины у наших границ не добавляют оптимизма всему региону.

Армии сопредельных стран наращивают группировки у рубежей Беларуси, интенсифицируют учения по переброске сил исключительно в восточном направлении.

Белорусскую территорию открыто изучают как будущий театр военных действий.

  • Что предпринимает Минск, чтобы будущее нас ожидало мирным - узнаем в проекте "Диспозиция".