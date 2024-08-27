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Беларусь изучают как будущий театр военных действий. Что предпринимает Минск, чтобы этого избежать?
27.08.2024
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Беларусь изучают как будущий театр военных действий. Что предпринимает Минск, чтобы этого избежать?
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- Что предпринимает Минск, чтобы будущее нас ожидало мирным - узнаем в проекте "Диспозиция".