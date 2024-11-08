Боевые действия в Украине - в центре внимания 08.11.2024

Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности? 20.11.2024

Что изменит Трамп в военной политике США? 16.11.2024

Беларусь в рейтинге сильнейших армий мира! Кто еще попал в силовой топ 03.11.2024

Армия принимает пополнение. Завершается осенняя призывная кампания 29.10.2024

Ядерный абсурд продолжается! Запад противодействует мирному урегулированию конфликта 24.10.2024

Как Польша укрепляет границы с Беларусью? 22.10.2024

Белорусская армия проводит специальные занятия по анализу опыта СВО 18.10.2024

Нам нужен мир! О международных военных контактах Минска и трансформации армии 13.10.2024

О тактических приёмах для сдерживания неприятеля 09.10.2024

Тема применения ядерного оружия перестаёт быть острой 03.10.2024

О точках роста оборонного потенциала в прошлом, настоящем и будущем 29.09.2024

Беларусь продолжает балансировать в рамках геополитической ситуации 27.09.2024

Ключевая задача для военных и для всей страны в целом - быть готовым к любому повороту 22.09.2024

Единство белорусского народа - условие существования страны 19.09.2024

Как трансформируются танки в белорусской армии? 08.09.2024

Киев решил разместить войска в зоне Чернобыльской АЭС. Как готовимся защищаться? 04.09.2024

Наука как гранитный щит: о приоритетах армейского образования 31.08.2024

Беларусь изучают как будущий театр военных действий. Что предпринимает Минск, чтобы этого избежать? 27.08.2024