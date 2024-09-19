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Единство белорусского народа - условие существования страны

19.09.2024

Любая страна сегодня защищена, только если едина. И едина, если защищена. В Беларуси понимают, какой ценой удалось объединить нацию, и видят, какие усилия прикладывают некоторые страны Запада, чтобы расколоть Республику. И при этом мы в ответ не размахиваем кулаками и не штампуем базы и дивизии. Мы за конструктивный диалог. Беларусь строит будущее, опираясь на богатую историю, свои ценности и решимость отстаивать мир всеми силами.

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Единство белорусского народа - условие существования страны

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