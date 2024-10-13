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Нам нужен мир! О международных военных контактах Минска и трансформации армии

13.10.2024

Слово "война" занимает на Западе умы, сердца, бюджеты, политику и эфир. Минск и здесь держится особняком: у нас на повестке дня – урожай, День матери, призывы к добрососедству. Но если соседи и иже с ними посчитают, что белорусы не достойны мира, то получат не просто отпор, а отлуп. Это, конечно, не угроза, но за свою страну будем стоять – всеми силами. О международных военных контактах Минска и трансформации армии – смотрите в проекте "Диспозиция".

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Нам нужен мир! О международных военных контактах Минска и трансформации армии

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