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Кто финансировал белорусские протесты?

28.09.2021

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Кто финансировал белорусские протесты?

Лёгкие деньги, быстрые перемены — и уголовное дело бонусом. Купились те, кто уже успел заработать, но оказалось мало. Им — денег, а по факту совести. Ведь обещать жениться, не значит жениться – это, кстати, цитата Виктора Бабарико на вопрос о повышении зарплаты сотрудникам Белгазпромбанка.

  • Как преуспел бизнес в электоральную кампанию 2020?
  • Кому обещали губернаторское кресло в случае победы Бабарико?
  • За какими перемены боролись бизнесмены Беларуси?
  • И какая роль была отведена крупной американской компании McKinsey?

Об отмывании денег и раскаянии бабариковских марионеток смотрите в новом выпуске проекта Ксении Лебедевой

«Это другое»

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