Громов.LIVE | Первые минуты 2025! | Достижения Санду | Чем расплачиваются за дружбу с Украиной? 05.01.2025

Смотрите в этом выпуске: — Кто встретил с размахом 2025-ый год? — Во время Новогоднего обращения Шольц ловко с проблем Германии переключился на обязательную поддержку "Незалежной". — Отключение транзита газа через Украину. — Молдова осталась без российского газа.