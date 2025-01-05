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Громов.LIVE | Первые минуты 2025! | Достижения Санду | Чем расплачиваются за дружбу с Украиной?

05.01.2025

Смотрите в этом выпуске: — Кто встретил с размахом 2025-ый год? — Во время Новогоднего обращения Шольц ловко с проблем Германии переключился на обязательную поддержку "Незалежной". — Отключение транзита газа через Украину. — Молдова осталась без российского газа.

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Громов.LIVE | Первые минуты 2025! | Достижения Санду | Чем расплачиваются за дружбу с Украиной?