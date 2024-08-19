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АЭС под ударом: ядерная провокация Киева

19.08.2024

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АЭС под ударом: ядерная провокация Киева

За неделю (с 5 по 11 августа) Россией подавлено 78 летательных аппаратов, которыми атаковала Украина Запорожскую атомную станцию. Об этом российская сторона уведомила МАГАТЭ.

Неделю назад атомная станция получала серьёзные повреждения после атаки двумя украинскими беспилотниками. Удар пришёлся на одну из двух градирен. Это часть системы охлаждения. В результате она выгорела полностью. Это самая серьёзная атака Украины на Запорожскую АЭС. Вместе с тем, после захода ВСУ на территорию Курской области возникла новая угроза. Уже для Курской АЭС.

Какую опасность для АЭС создаёт Украина и куда смотрит МАГАТЭ — разбиралась Екатерина Тихомирова.