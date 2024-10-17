Катюшин расчет | Ожидание и реальность: впечатления иностранных туристов от посещения Беларуси 17.10.2024

Активная информационная война идет со стороны оппонентов. Ложь, вбросы, передергивание фактов, фейки. Как легко сломать нарратив западной пропаганды? Говорить правду. А как узнать правду о Беларуси? Приехать в Беларусь по безвизу, например. Только за прошедшую неделю в нашу страну в безвизовом порядке въехало более 4 тысяч гражданин из 38 европейских государств. Общая же цифра с начала действия программы приближается к миллиону. Каков же шок этих людей, когда они ехали практически в экстремальное путешествие (насмотревшись своих новостей и наслушавшись политиков), а приехали в спокойную и умиротворённую Беларусь?! Рекомендации западных отчётов и посольств - против мнения самих приезжих в Беларусь.