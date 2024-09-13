Молочно-товарные комплексы | Содержание коров | Белорусская "молочка" 13.09.2024

В Беларуси до конца года построят по 10 новых молочно-товарных комплексов в каждой области. Это поручение Президента. Ситуацию во всех регионах отслеживает Комитет госконтроля. Кто и как строит животноводческие объекты? Что влияет на продуктивность? Смотрите совместный проект Комитета государственного контроля и Агентства теленовостей "На контроле Президента".