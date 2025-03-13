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На контроле Президента | Заготовка древесины | Бревна с QR-кодом | Цифровизация лесхоза

13.03.2025

Бревна с QR-кодом: учет древесины на каждом этапе. Серые схемы лесного бизнеса сводим к минимуму! Ввод Единой государственной автоматизированной информационной системы снизил желание недобросовестных лиц заниматься хищениями. В стране ежегодно заготавливают порядка 25-ти миллионов кубометров древесины. Учет и контроль каждого спиленного дерева. Маршрут построен от заготовки, отгрузки до конечного пункта назначения - потребителя. Подделать данные Единой системы невозможно.

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На контроле Президента | Заготовка древесины | Бревна с QR-кодом | Цифровизация лесхоза

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