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В Беларуси уменьшается количество долгостроев. Кто и как сейчас строит жилье для белорусов?

08.08.2024

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В Беларуси уменьшается количество долгостроев. Кто и как сейчас строит жилье для белорусов?

В Беларуси уменьшается количество долгостроев - в стране насчитывается порядка 30 сверхнормативных домов.

Это в 10 раз меньше, чем было в 2013 году.

Каждый долгострой находится на контроле компетентных органов. В стране был пройден большой путь, в том числе с кардинальными изменениями в законодательстве.

  • Как удалось добиться оттепели на замороженных объектах?

  • Кто и как сейчас строит жилье для белорусов?

  • Может ли типовая застройка быть не такой, как у всех?

Расскажем в совместном проекте Комитета госконтроля и Агентства теленовостей "На контроле Президента".