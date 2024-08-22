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Ветхие и пустующие строения: что выявляют специалисты комитета?

22.08.2024

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Ветхие и пустующие строения: что выявляют специалисты комитета?

На особом контроле - ветхие и пустующие строения.

Свою принципиальную позицию в этом вопросе не раз озвучивал Президент.

При чем порядок на земле - это задача не только местных органов власти, но и самих хозяев строений.

Нерадивых собственников призывают поторопиться, без внимания не останется ни одна бесхозная постройка.

За процессом по сокращению такого жилья в стране следит и Госконтроль.