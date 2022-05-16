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Литовское самоубийство в ЕС: политический карлик, депопуляция, экономика стариков

16.05.2022

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Литовское самоубийство в ЕС: политический карлик, депопуляция, экономика стариков

1 мая 2004 года Литва и другие страны Прибалтики начали новую жизнь в составе ЕС, тогда им обещали уровень жизни как в Швеции и Германии.

  • Куда на самом деле привела мечта под синим флагом?
  • К чему привели Литву и Прибалтику 18 лет в составе ЕС?
  • Сколько стоит сидеть на шее и что Запад неизменно просит взамен?
  • Цена евромечты в тупике, нападения по заказу и кто учит белорусов свободе?

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