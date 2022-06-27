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Украинцы достали Европу: хамство, наглость, агрессия, дебош, убийства

27.06.2022

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Украинцы достали Европу: хамство, наглость, агрессия, дебош, убийства

Беженцы с Украины - всё больше и чаще нежеланные гости Старого света.

  • Конфликты, агрессивное поведение, драки и даже убийства.
  • Последствия майданного воспитания разрушают саму Европу?
  • Выстрел в ногу западной демократии или очередное эхо внешней агрессии.

Таким "туристам" в Евросоюзе уже не рады.

Подробности смотрите ПРЯМО СЕЙЧАС в проекте "Понятная политика".

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