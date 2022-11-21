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Корпорация убийц: как работает ЦРУ. Тайные операции, провокации, диверсии, пытки

Те, кто ставит себя выше закона и международного права.

ЦРУ — служба разведки, которая устраняет неугодные режимы и следит за мировой гегемонией США.

Еще их называют "чертовой корпорацией убийц".

  • Масштабные операции и скандальные провалы.
  • Госперевороты, вооруженные интервенции и убийства политиков.
  • Зачем создавалось ЦРУ, и как работает?
  • И что такое новая эра беззакония?

В "Понятной политике" продолжаем рассказывать о преступлениях США. Только факты и никакой воды.

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