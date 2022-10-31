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Кровавый развал Югославии: вторжение США, бомбежки НАТО, месяцы хаоса, жертвы

Кровавый и жестокий развал Югославии: тонны натовских бомб и ракет, тысячи жертв, удары по гражданским объектам, применение радиоактивного оружия. Месяцы хаоса и растерзанная страна. А также первая цветная революция 21 века.

  • Зачем США вторглись в Балканский регион?
  • Смертельные ценности Запада из уст очевидцев.

Продолжаем цикл программ про варварство американской империи.

Только факты в "Понятной политике". Смотрите сегодня, после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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