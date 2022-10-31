Кровавый развал Югославии: вторжение США, бомбежки НАТО, месяцы хаоса, жертвы 31.10.2022

Понятная политика | Латвия: хроника упадка. Как умирали заводы. Куда привела Европа? 31.03.2025

Понятная политика | Трамп готов захватить Гренландию? Зачем США самый большой остров в мире 24.03.2025

Понятная политика| США: истоки агрессии. Выступление, которое перевернуло мир. Идеолог крови и хаоса 17.03.2025

Понятная политика | Враги Европы: как устраняют неугодных политиков. Беззаконие и вопиющие факты 10.03.2025

Понятная политика| Схватка за редкоземельные металлы: кто добывает, сколько осталось, в чем ценность 03.03.2025

Понятная политика | Смертельный смог в Польше. Где нечем дышать, кто виноват? 24.02.2025

Понятная политика | Грызня за власть в Польше. Война без правил: репрессии, аресты, увольнения 17.02.2025

Понятная политика | Разгром USAID! Сколько стоят "независимые" СМИ? Как американцы промывали мозги 10.02.2025

Понятная политика | Минск, Джакарта, Ханой. Азия о Беларуси и Лукашенко. Борьба за честную политику 03.02.2025

Понятная политика | Европа за Беларусь! Италия про санкции, Лукашенко, болезни ЕС и подчинение США 27.01.2025

Понятная политика | Грабеж 21-го века: Африка против санкций и неоколониализма. Уважение к Лукашенко 20.01.2025

Понятная политика | Без Лукашенко Беларусь бы не выжила. Бразилия. Разговор о главном 13.01.2025

Понятная политика | Неудачники 2024 года. Кого выгнал народ? Отставки и провалы западных политиков 06.01.2025

Понятная политика | Оплеуха для Варшавы: падение ПиС. Передел власти, кумовство, коррупция, скандалы 30.12.2024

Понятная политика | Крах Байдена и демократов: коррупция, хаос в мире, миграция наркотики, Украина 23.12.2024

Понятная политика | Убить Лукашенко: они ненавидят Беларусь. Шабаш в Киеве: с кем общаются беглые 16.12.2024

Понятная политика | Макрона тоже в отставку! Франция в затяжном кризисе. Обвал рейтингов и экономики 09.12.2024

Понятная политика | Крах медицины в Британии | Провалы политиков: 4 премьера за 2 года 02.12.2024

Латвия вымирает в ЕС. Кошмарная демография, экономика в яме. Как пустеет страна 25.11.2024