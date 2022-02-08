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Кто спасал мир от ядерной войны? Глобальные конфликты и самые известные случаи

08.02.2022

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Кто спасал мир от ядерной войны? Глобальные конфликты и самые известные случаи

Они спасли планету от гибели. Почему могли случиться глобальные конфликты и что помогло избежать трагедии? Когда мир был на волоске от ядерной войны и как страны смогли отойти от пропасти уничтожения? Каких событий ожидать от эскалации 21-го века?