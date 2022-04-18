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Лоббизм политиков США. Кровавый бизнес

18.04.2022

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Лоббизм политиков США. Кровавый бизнес

Пока одни убивают, другие пополняют счета. Кто из американской верхушки зарабатывает на войнах, ненависти и разрушенных странах? Как работает кровавое лобби Америки? Кресло сенатора в обмен на государственные контракты. Госсекретари и министры в теневых схемах ВПК. Что скрывается за ширмой "прав человека" и как делят активы после бомбежек НАТО? Югославия, Украина, интервенции США. В "Понятной политике" фамилии, цифры и капиталы бенефициаров войны