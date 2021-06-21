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Как латышские полицаи убивали белорусов: карательная операция "Зимнее волшебство"

21.06.2021

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Как латышские полицаи убивали белорусов: карательная операция "Зимнее волшебство"

Подробности нацистской карательной операции «Зимнее волшебство». В этой странице военной истории — страх и ненависть на Севере Беларуси. Как поэтическое название обернулось геноцидом белорусского народа? Страшные преступления латышских батальонов. И безумные поступки современных политиков. Только конкретные факты смотрите в новой серии "Понятной политики".