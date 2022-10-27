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Самая длинная военная кампания США. 20 лет оккупации Афганистана: триллионы долларов, провал Пентагона и позорное бегство армии.

Продолжаем цикл программ про варварство американской империи. Только факты в "Понятной политике".

  • Воздушные атаки мирного населения.

  • Жестокие пытки в тюрьмах и угрозы гаагским судьям.

  • Как прикрыли расследование преступлений Белого дома?

Разрушенная страна и десятки миллионов один на один с нищетой и голодом.

Подробности в "Понятной политике". Цикл программ про преступления США.

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