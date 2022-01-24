Смотреть онлайн
Программа ТВ
Лебедева LIVEПо формеВокруг планетыПлан БПлощадкаСкриншотНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойКатюшин расчетДиспозицияГлавный эфирЭто другоеТрендыПонятная политикаСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Самые уникальные и колоритные Конституции разных стран. В чем отличие белорусской?

24.01.2022

Выпуски

21 видео

Самые уникальные и колоритные Конституции разных стран. В чем отличие белорусской?

В новом выпуске проекта разберем Основной закон Беларуси и расскажем про уникальные и наиболее колоритные в мире.

— О каких гарантиях и свободах в других государствах могут только мечтать?

— Кто живёт по чужим лекалам, а где Основной закон даже сложно прочесть?

— Почему нельзя слепо копировать нормы и превращать свою страну в эксперимент?

Смотрите новый выпуск проекта "Понятная политика"

Похожие программы