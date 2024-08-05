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Трамп и Харрис: битва за Белый дом. От комедии до трагедии. Лицемерие и компромат

05.08.2024

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Трамп и Харрис: битва за Белый дом. От комедии до трагедии. Лицемерие и компромат

Тема беженцев остро стоит и в США. Но демократы ее не замечают. Там, в преддверии выборов, продолжается битва лицемерия и компроматов. Трамп и Харрис сражаются за Белый Дом. Долгая дорога в Вашингтон для скандальных политиков.

  • Как Харрис врала в биографии, а её белокурый оппонент – лгал о доходах?
  • Борьба полов и партий, а также запутанная система выборов, где демократией и не пахнет.