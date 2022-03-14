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Украина и фабрики фейков: как штампуют, кто курирует, сколько стоит ложь на заказ

14.03.2022

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Украина и фабрики фейков: как штампуют, кто курирует, сколько стоит ложь на заказ

Атаки хакеров, левые аккаунты, постановочные съёмки: почему конфликт в Украине превратился в бомбардировку фейками?

В новом выпуске проекта:

  • Как ведётся война в медиаполе?
  • Кто готовит фальшивки?
  • Сколько стоит атака на умы?

Покажем, как работает западный конвейер обмана. ТОЛЬКО ФАКТЫ И РАЗОБЛАЧЕНИЯ.

Подробности смотрите в новом выпуске проекта "Понятная политика" прямо сейчас!

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