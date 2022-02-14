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Вранье, лицемерие, радикалы, двойные стандарты, раскол. Каким стал ЕС за 30 лет
14.02.2022
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Вранье, лицемерие, радикалы, двойные стандарты, раскол. Каким стал ЕС за 30 лет14.02.2022
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Вранье, лицемерие, радикалы, двойные стандарты, раскол. Каким стал ЕС за 30 лет
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Игрок на мировой политической сцене. Проекту "Европейский союз" исполнилось 30.
Почему забыты общие правила, угроза раскола все громче, а двойные стандарты стали особым знаком европейского качества?
- Какие обещания давали отцы-основатели, а что осталось лишь на бумаге?
- Почему круглая дата не повод для гордости?
- Почему ЕС часто именуют бюрократическим монстром?