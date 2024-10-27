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Саммит БРИКС в Казани - ответ санкционным козням Запада. Скриншот
27.10.2024
Справедливость, технологичность и безопасность - вот фундамент, на котором идёт консолидация государств в рамках БРИКС. Организация в буквальном смысле запустила трансформацию международных отношений. Саммит в Казани уже называют новым Бреттон-Вудом по аналогии с одноимённой конференцией, на которой в 1944 году была установлена текущая система организации денежных отношений. Какие инициативы становятся точками роста для стран БРИКС и в каком направлении движется этот локомотив международных отношений - разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".
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