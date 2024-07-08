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50 лет Андрею Мезину: как челябинский парень стал легендой белорусского хоккея

08.07.2024

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50 лет Андрею Мезину: как челябинский парень стал легендой белорусского хоккея

50-летний юбилей отмечает сегодня главный вратарь в истории белорусского хоккея.

Андрей Мезин уроженец Челябинска. Свою жизнь связал с Беларусью. Сейчас трудится в тренерском штабе минского "Динамо", однако его карьера и жизнь богата на события. Как спортивные, так и личные.

Один из творцов триумфа белорусского спорта на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити над сборной Швеции.

За сборную Беларуси сыграл на 15 чемпионатах мира, и признавался лучшим вратарём.

Специально к этой дате творческая группа АТН готовит телефильм "Мезин! Стена!", ведь именно такое прозвище дали Андрею, когда он творил чудеса в воротах.

Нам удалось побывать в родном городе вратаря - Челябинске, поговорить откровенно с самым близким человеком - мамой. А также найти уникальные архивные кадры.