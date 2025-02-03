Специальный репортаж | Беларусь 24 - 20 лет! Телеканал, который смотрят по всему миру! 03.02.2025

Уже 20 лет международный спутниковый телеканал "Беларусь 24" вещает по всему миру! С чего начинали, и к чему пришли? Расскажем нашем специальном репортаже! - Почему так важно расширять географию новостей из Беларуси? - На какие проекты телеканал "Беларусь 24" делает ставку? - Кто работает по ту сторону экрана? Секреты эфирного вещания.