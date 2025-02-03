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Специальный репортаж | Беларусь 24 - 20 лет! Телеканал, который смотрят по всему миру!
03.02.2025
Уже 20 лет международный спутниковый телеканал "Беларусь 24" вещает по всему миру! С чего начинали, и к чему пришли? Расскажем нашем специальном репортаже! - Почему так важно расширять географию новостей из Беларуси? - На какие проекты телеканал "Беларусь 24" делает ставку? - Кто работает по ту сторону экрана? Секреты эфирного вещания.
Выпуски
20 видео
Специальный репортаж | Беларусь 24 - 20 лет! Телеканал, который смотрят по всему миру!03.02.2025
Специальный репортаж |Белорусская наука: инновационное мороженое, искусственный интеллект, удобрения31.01.2025
Специальный репортаж | ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС! "Марафон единства" спел в унисон с белорусами26.01.2025
Специальный репортаж | Массовые беспорядки в Грузии | Кризис западной демократии26.01.2025
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Специальный репортаж | Игра в президента: к чему привели выборы в США?22.01.2025
Специальный репортаж | Служба собак на границе! 30 лет кинологическому центру органов погранслужбы22.01.2025
Специальный репортаж | Орша - территория ускоренного развития!21.01.2025
Специальный репортаж | Чужих детей не бывает! Социальная поддержка и новогодние чудеса16.01.2025
Специальный репортаж | За кулисами новостей: о духе репортерской профессии13.01.2025
Специальный репортаж | Как "Рождественская традиция" дарит тепло и заботу для детей Беларуси13.01.2025
Специальный репортаж | Чем живет Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии?12.01.2025
Специальный репортаж | Старт Первого информационного: новый этап в белорусском телевидении10.01.2025
Специальный репортаж | "Моя Беларусь": колорит региональной культуры, достижения в науке, спорте10.01.2025
Специальный репортаж | История создания Агентства теленовостей | АТН - 30 лет!10.01.2025
Специальный репортаж | Как воспитывают будущих чемпионов? Интервью с заслуженным тренером Беларуси07.01.2025
Специальный репортаж | Громкие заявления Лукашенко | 25 лет Союзному государству02.01.2025
Специальный репортаж | Республиканская благотворительная акция "Наши дети"02.01.2025
Специальный репортаж | Международный проект SIRIUS-2023 | Эксперимент - работа на лунной поверхности25.12.2024
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