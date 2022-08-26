Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лебедева LIVEГлавный эфирВокруг планетыПлан БПлощадкаСкриншотНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойПо формеЭто другоеДиспозицияКатюшин расчетТрендыПонятная политикаСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Военная автомобильная инспекция. 80 лет в пути

26.08.2022

Выпуски

21 видео

Военная автомобильная инспекция. 80 лет в пути

Военная автомобильная инспекция - подразделение, без представителей которого невозможно представить ни один марш танков на полигон или передвижение военной колонны.

Безопасность этих маневров, контроль за надлежащим исполнением всех нормативов - на плечах военных автоинспекторов. Первое упоминание о военной автомобильной инспекции в Рабоче-крестьянской Красной армии встречается в приказе по Главному управлению автомобильной и дорожной службы от 26 августа 1942 года. С этого момента и идет летоисчисление самого "мирного подразделения" Вооруженных Сил Беларуси. Сопровождение колонн армейской техники, а еще регистрация транспорта воинских частей и техосмотр. Небольшой штат подразделения, но без специалистов этого ведомствав вооруженных силах не обойтись

Патрульные группы, специальные и юридические отделы,надзор за дорожным движением. У каждого есть своя задача, у каждого свой труд. И так80 лет. К профессиональному празднику, большой дате в истории Военной автоинспекциинашей страныАгентство теленовостей подготовило специальный репортаж

Похожие программы