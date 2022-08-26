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Военная автомобильная инспекция. 80 лет в пути
26.08.2022
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21 видео
Военная автомобильная инспекция. 80 лет в пути26.08.2022
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Военная автомобильная инспекция. 80 лет в пути
Военная автомобильная инспекция - подразделение, без представителей которого невозможно представить ни один марш танков на полигон или передвижение военной колонны.
Безопасность этих маневров, контроль за надлежащим исполнением всех нормативов - на плечах военных автоинспекторов. Первое упоминание о военной автомобильной инспекции в Рабоче-крестьянской Красной армии встречается в приказе по Главному управлению автомобильной и дорожной службы от 26 августа 1942 года. С этого момента и идет летоисчисление самого "мирного подразделения" Вооруженных Сил Беларуси. Сопровождение колонн армейской техники, а еще регистрация транспорта воинских частей и техосмотр. Небольшой штат подразделения, но без специалистов этого ведомствав вооруженных силах не обойтись
Патрульные группы, специальные и юридические отделы,надзор за дорожным движением. У каждого есть своя задача, у каждого свой труд. И так80 лет. К профессиональному празднику, большой дате в истории Военной автоинспекциинашей страныАгентство теленовостей подготовило специальный репортаж