Военная автомобильная инспекция. 80 лет в пути

Безопасность этих маневров, контроль за надлежащим исполнением всех нормативов - на плечах военных автоинспекторов. Первое упоминание о военной автомобильной инспекции в Рабоче-крестьянской Красной армии встречается в приказе по Главному управлению автомобильной и дорожной службы от 26 августа 1942 года. С этого момента и идет летоисчисление самого "мирного подразделения" Вооруженных Сил Беларуси. Сопровождение колонн армейской техники, а еще регистрация транспорта воинских частей и техосмотр. Небольшой штат подразделения, но без специалистов этого ведомствав вооруженных силах не обойтись