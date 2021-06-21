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За 5 минут до войны
21.06.2021
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За 5 минут до войны21.06.2021
Специальный репортаж | На "мирных" улицах Тбилиси | Грузинская мечта против США и НАТО?12.12.2024
Специальный репортаж | Беларусь в лидерах по экспорту IT услуг в Восточной Европе!02.12.2024
Специальный репортаж | Молодые таланты Беларуси и их непростой путь! Они родились при Президенте01.12.2024
Специальный репортаж | Диалог на площадке Межпарламентской Ассамблеи СНГ |Экономика в период санкций01.12.2024
Развитие студотрядовского движения в Беларуси! Будущие проекты30.11.2024
Страны БРИКС и Африки спелись! Международный конкурс Наше поколение состоялся в Казани!22.11.2024
Чемпионка из Смолевичей! Антонина Кошель откровенно о спорте и жизни21.11.2024
Европа под прицелом США. Что для мира означает победа Трампа?16.11.2024
Молодые учёные Беларуси. Республиканский проект "100 идей для Беларуси"15.11.2024
III чемпионат по колке дров среди СМИ | Яркие зрительские эмоции | Техника колки дров08.11.2024
"Лiстапад" со знаком качества! Минский международный кинофестиваль проходит в 30-ый раз03.11.2024
Факультету журналистики - 80 лет! Какие “бойцы” сегодня нужны в государственных медиа?02.11.2024
Привести дороги в порядок! Реконструкция и обновление инфраструктуры26.10.2024
Разговор о важном: семейные ценности. Форум в Полоцке22.10.2024
Агент японских спецслужб пойман в Беларуси! Какую информацию сливал кураторам?05.09.2024
Делегация Белорусского союза женщин в Зимбабве! С чем вернулись на Родину?11.08.2024
Исповедь немецкого террориста, приговоренного к смерти25.07.2024
Проект "Поезд памяти" - подвиг предков не забыт! Назад в будущее. Путь поколений21.07.2024
50 лет Андрею Мезину: как челябинский парень стал легендой белорусского хоккея08.07.2024
Белорусский подход к лечению пациентов | Отечественные разработки. Здоровье нации16.06.2024