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До выборов в США остался один день. О двойных стандартах и назревающих фальсификациях

04.11.2024

До выборов в США остался один день. Буря в стакане усиливается. По сообщениям CNN Нацгвардия в ряде штатов приведена в состояние повышенной готовности из-за потенциальной угрозы беспорядков. Губернатор Вашингтона предупредил: уровень угроз безопасности в период выборов остаётся высоким и власти находятся в полной готовности.

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До выборов в США остался один день. О двойных стандартах и назревающих фальсификациях