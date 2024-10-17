Крах экономики и рост цен. Действительно ли Евросоюз приближается к переломному моменту? 17.10.2024

15 миллионов человек нуждаются в немедленной продовольственной помощи, бьют тревогу в ВОЗ. Речь о жителях центральных регионов Африки. На землях, страдающих от засухи и неурожая, проживает 130 миллионов человек. Беднеет на глазах и ЕС. Об этом свидетельствуют данные Евростата. При этом, наиболее уязвлённые слои населения проживают в Болгарии, на юго-западе Греции, южной Испании, Италии и Франции, а также Румынии. Риск нищеты зафиксирован и в пяти регионах Польши. Эксперты отмечают, что в этом году, статистика Варшавы может существенно измениться: в 2023 она держалась в основном на богатых приезжих украинцах. О замедлении экономического роста, снижении производительности и том как ЕС влетает в глубокий кризис.