Джонсон ждет майдана в Тбилиси | Байден помог Трампу | Дуда строит железный занавес 03.11.2024

В новом выпуске "Вокруг планеты": - Беларусь - создатель Хартии многообразия и многополярности в XXI веке! Новые контуры евразийской безопасности формируются в Минске. - Борис Джонсон ждет майдана в Тбилиси, а Зеленский заявляет о победе России на парламентских выборах в Грузии и предостерегает Молдову. - "Хезболла" объявила о назначении генерального секретаря, министр обороны Израиля заявил, что это «временно» и ненадолго. - Байден внезапно помог Трампу, назвав американцев мусором, а более 50 миллионов, «отбросов» уже проголосовали досрочно! - Диктатор Дуда строит железный занавес на границе Беларуси и России, зачем полякам Восточный щит?