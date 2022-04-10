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Глобальные последствия западных санкций, "буча" вокруг Бучи, новые провокации ВСУ, роль США в конфликте, экстремальный блэк-аут - итоги недели в программе "Вокруг планеты"

10.04.2022

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Глобальные последствия западных санкций, "буча" вокруг Бучи, новые провокации ВСУ, роль США в конфликте, экстремальный блэк-аут - итоги недели в программе "Вокруг планеты"