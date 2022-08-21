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Охота на золотого льва, взрыв в Ереванском ТЦ, война с памятниками, аномальная жара, тригер европейской экономики - итоги недели в программе "Вокруг планеты"
21.08.2022
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Охота на золотого льва, взрыв в Ереванском ТЦ, война с памятниками, аномальная жара, тригер европейской экономики - итоги недели в программе "Вокруг планеты"21.08.2022
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Охота на золотого льва, взрыв в Ереванском ТЦ, война с памятниками, аномальная жара, тригер европейской экономики - итоги недели в программе "Вокруг планеты"
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