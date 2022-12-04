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Сам пропадай, а Украину оружием снабжай, СМИД ОБСЕ: говорит Беларусь, евродепутат о преступлениях НАТО, потолок цен на нефть - итоги недели в программе "Вокруг планеты"04.12.2022
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Сам пропадай, а Украину оружием снабжай, СМИД ОБСЕ: говорит Беларусь, евродепутат о преступлениях НАТО, потолок цен на нефть - итоги недели в программе "Вокруг планеты"
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