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Сам пропадай, а Украину оружием снабжай, СМИД ОБСЕ: говорит Беларусь, евродепутат о преступлениях НАТО, потолок цен на нефть - итоги недели в программе "Вокруг планеты"

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