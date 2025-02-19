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Актуальное интервью | Светлана Шапорова
19.02.2025
В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы обсудили с директором сервиса по поиску работы и персонала Светланой Шапоровой ситуацию на рынке труда в Беларуси. - В каком году был пик вакансий? - В течение какого срока специалисты могут трудоустроиться? - Тенденции-2024
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20 видео
Актуальное интервью | Светлана Шапорова19.02.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров19.02.2025
Актуальное интервью | Абу-Бекир Шабанович Муфтий18.02.2025
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова18.02.2025
Актуальное интервью | Родион Мирошник18.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Богодель17.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин17.02.2025
Актуальное интервью | Виталий Вабищевич16.02.2025
Актуальное интервью | Оливер Кемпкенс16.02.2025
Актуальное интервью | Григорий Абрамович16.02.2025
Актуальное интервью | Иван Полевода15.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Кацко15.02.2025
Актуальное интервью | Динара Смольская14.02.2025
Актуальное интервью | Кирилл Коротеев14.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин13.02.2025
Актуальное интервью | Виктор Гутько13.02.2025
Актуальное интервью | Алексей Чуканов13.02.2025
Актуальное интервью | Максим Рыженков12.02.2025
Актуальное интервью | Александр Белевич12.02.2025
Актуальное интервью | Алеся Абраменко09.02.2025
Актуальное интервью | Светлана Шапорова
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