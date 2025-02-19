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Актуальное интервью | Светлана Шапорова

19.02.2025

В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы обсудили с директором сервиса по поиску работы и персонала Светланой Шапоровой ситуацию на рынке труда в Беларуси. - В каком году был пик вакансий? - В течение какого срока специалисты могут трудоустроиться? - Тенденции-2024

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Актуальное интервью | Светлана Шапорова

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