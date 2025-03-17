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Актуальное интервью | Александр Червяков
17.03.2025
Какие достижения были достигнуты в торгово-экономических отношениях между Беларусью и Китаем за последний год, рассказал Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае. - Какие возможности открывают электронную торговлю для белорусских производителей? - Что необходимо для успеха реализации белорусского экспорта на китайском рынке? - Какова роль новых авиарейсов в укреплении связей между Беларусью и Китаем?
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Актуальное интервью | Александр Червяков
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