3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Актуальное интервью | Александр Вольфович
21.03.2025
Ядерное оружие в Беларуси | Договор о гарантиях безопасности | Союзное государство Договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства вступил в законную силу. - Насколько он важен в сегодняшней геополитической обстановке? - Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. О чем это говорит? - Союзное государство. Есть ли похожие какие-то документы у других стран, которые бы так тесно, плотно и дружественно сотрудничали?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Александр Вольфович21.03.2025
Актуальное интервью | Глеб Лапицкий21.03.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Aлeйников21.03.2025
Актуальное интервью | Эрбол Султанбаев21.03.2025
Актуальное интервью | Петр Миклашевич20.03.2025
Актуальное интервью | Игорь Мороз19.03.2025
Актуальное интервью | Алеся Корсак18.03.2025
Актуальное интервью | Денис Мороз18.03.2025
Актуальное интервью | Анна Кононова17.03.2025
Актуальное интервью | Александр Червяков17.03.2025
Актуальное интервью | Константин Придыбайло17.03.2025
Актуальное интервью | Михаил Хазин16.03.2025
Актуальное интервью | Олег Рой16.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Креч16.03.2025
Актуальное интервью | Инна Гаврильчик16.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Михеев15.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Варламов14.03.2025
Актуальное интервью | Николай Карпенков14.03.2025
Актуальное интервью | Михаил Делягин14.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Корнилов13.03.2025
Актуальное интервью | Александр Вольфович
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/878076f1-dc03-4b91-9b05-98aa1678f3a0/conversions/9c888999-8087-4e81-85ac-66a92cbcbeed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/878076f1-dc03-4b91-9b05-98aa1678f3a0/conversions/9c888999-8087-4e81-85ac-66a92cbcbeed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/878076f1-dc03-4b91-9b05-98aa1678f3a0/conversions/9c888999-8087-4e81-85ac-66a92cbcbeed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/878076f1-dc03-4b91-9b05-98aa1678f3a0/conversions/9c888999-8087-4e81-85ac-66a92cbcbeed-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЯдерное оружие в Беларуси | Договор о гарантиях безопасности | Союзное государство Договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства вступил в законную силу. - Насколько он важен в сегодняшней геополитической обстановке? - Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. О чем это говорит? - Союзное государство. Есть ли похожие какие-то документы у других стран, которые бы так тесно, плотно и дружественно сотрудничали?