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Актуальное интервью | Александр Вольфович

21.03.2025

Ядерное оружие в Беларуси | Договор о гарантиях безопасности | Союзное государство Договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства вступил в законную силу. - Насколько он важен в сегодняшней геополитической обстановке? - Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. О чем это говорит? - Союзное государство. Есть ли похожие какие-то документы у других стран, которые бы так тесно, плотно и дружественно сотрудничали?

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Актуальное интервью | Александр Вольфович

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