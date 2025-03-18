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Актуальное интервью | Алеся Корсак
18.03.2025
22 марта - день Хатынской трагедии. Беларусь помнит! Алеся Корсак. По обновлённым данным, в Беларуси в годы нацистской оккупации было сожжено порядка 13 тысяч населённых пунктов. Ранее было известно о 9,5 тыс. С чем связан такой рост? В "Актуальном интервью" рассказала проректор Полоцкого госуниверситета им. Ефросинии Полоцкой, кандидат исторических наук Алеся Корсак. - Поиск ранее неизвестных уничтоженных деревень - По какой методике ведётся подсчёт пострадавших населённых пунктов? - Воспоминания свидетелей геноцида белорусского народа
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Актуальное интервью | Алеся Корсак
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