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Актуальное интервью | Анатолий Лис
04.02.2025
"Горячие улицы" в Грузии: традиции дипломатии и методы Запада. В новом выпуске "Актуальное интервью" Анатолий Лис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии рассказал о своей роли в укреплении дипломатических отношений между Беларусью и Грузией. - Какие вызовы стоят перед белорусской дипломатией в современных условиях? - Как опыт работы на посту губернатора Брестской области помогает ему в текущей роли? - Каковы ключевые сферы сотрудничества между Беларусью и Грузией? - Как изменились отношения между странами за последние 30 лет?
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20 видео
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