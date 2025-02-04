Актуальное интервью | Анатолий Лис 04.02.2025

"Горячие улицы" в Грузии: традиции дипломатии и методы Запада. В новом выпуске "Актуальное интервью" Анатолий Лис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии рассказал о своей роли в укреплении дипломатических отношений между Беларусью и Грузией. - Какие вызовы стоят перед белорусской дипломатией в современных условиях? - Как опыт работы на посту губернатора Брестской области помогает ему в текущей роли? - Каковы ключевые сферы сотрудничества между Беларусью и Грузией? - Как изменились отношения между странами за последние 30 лет?