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Актуальное интервью | Андрей Алешкин
17.02.2025
За прошлый год в Беларуси открыто 1200 новых магазинов. Об этом заявил в новом выпуске проекта "Актуальное интервью" Андрей Алешкин - партнер международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости. - Критерии выбора арендного места - Торговые площади в Минске - Крупные ТЦ в областях
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Андрей Алешкин17.02.2025
Актуальное интервью | Виталий Вабищевич16.02.2025
Актуальное интервью | Оливер Кемпкенс16.02.2025
Актуальное интервью | Григорий Абрамович16.02.2025
Актуальное интервью | Иван Полевода15.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Кацко15.02.2025
Актуальное интервью | Динара Смольская14.02.2025
Актуальное интервью | Кирилл Коротеев14.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин13.02.2025
Актуальное интервью | Виктор Гутько13.02.2025
Актуальное интервью | Алексей Чуканов13.02.2025
Актуальное интервью | Максим Рыженков12.02.2025
Актуальное интервью | Александр Белевич12.02.2025
Актуальное интервью | Анна Рябова11.02.2025
Актуальное интервью | Руслан Пархамович11.02.2025
Актуальное интервью | Алеся Абраменко09.02.2025
Актуальное интервью | Виктория Агафонова08.02.2025
Актуальное интервью | Денис Маркин05.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Пац05.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Петришенко04.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин
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