За прошлый год в Беларуси открыто 1200 новых магазинов. Об этом заявил в новом выпуске проекта "Актуальное интервью" Андрей Алешкин - партнер международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости. - Критерии выбора арендного места - Торговые площади в Минске - Крупные ТЦ в областях

Актуальное интервью | Андрей Алешкин

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