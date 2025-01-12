Актуальное интервью | Андрей Бекета 12.01.2025

Качество питьевой воды контролируется ежедневно! За 4 года в Беларуси было построено 753 станции обезжелезивания. Об этом и не только мы поговорили в новом выпуске проекта "Актуальное интервью". А так же: - Наша стратегия. - Использование фильтров для воды.